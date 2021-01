Dinamovistii ameninta: Daca nu intra banii vineri, multi jucatori vor pleca de la echipa

Fundasul a declarat ca daca se va intampla acest lucru va parasi si el clubul in proportie de 99,99%."Au promis ca vor intra niste bani, doua salarii, dar pana acum nimic. Cel putin la mine nu a intrat nimic, nu vreau sa vorbesc in numele baietilor, eu de-abia am ajuns.Poate ca unii jucatori tineri au primit o parte din bani, nu stiu, dar e importat pentru toti angajatii din club, pentru cei care muncesc la Saftica sa fie platiti. Iar daca nu vor plati salariile maine atunci saptamana viitoare Dinamo va pierde jucatori, jucatori importanti.Iar asta va fi cu adevarat o problema. Cand am fost acasa am vorbit cu sotia, cu parintii, dar decizia va fi numai a mea. Repet, daca maine nu intra banii atunci multi jucatori vor pleca saptamana viitoare. Iar daca se intampla asta, atunci si eu in proportie de 99,99% voi pleca de la Dinamo", a spus croatul.Acesta a mentionat ca in Romania nu va juca decat la Dinamo: "Eu nu am o oferta. Sunt discutii cu anumite cluburi care ma doresc, dar oferte nu am in momentul de fata. Ma gandesc mult ce pot sa fac, dar in momentul asta nu iau decizii.Dar in curand voi lua o hotarare... Am zis, daca vad ca vor pleca multi jucatori, atunci nici eu nu voi mai ramane. Dar eu in Romania nu voi juca decat la Dinamo.Maine este o zi importanta, pentru ca ne-am saturat. Ne-am saturat de minciuni si de toate aceste lucruri. Banii nu inseamna totul pentru mine, daca ar fi fost asa as fi plecat de 5-6-7-8 luni. Dar eu, ca si alti baieti, am venit aici pentru a obtine rezultate, pentru a face ceva pentru Dinamo".El a confirmat ca in ultimele partide oficiale de anul trecut a jucat cu infiltratii din cauza durerilor."In decembrie am jucat cu infiltratii pentru ca nu puteam altfel. Pentru mine a fost foarte dificil. Am incercat, pentru ca imi doresc tot ce e mai bun pentru echipa mea. Sunt capitan si trebuie sa ii impulsionez pe baieti in momentele grele", a afirmat el.Puljic a fost intrebat daca i s-a propus injumatatirea salariului: "Am discutat acum o luna cu baietii de la DDB... ei mi-au propus ceva, eu am spus ca ma voi gandi.Cred ca au facut propuneri de acest fel tuturor jucatorilor pentru ca aceste datorii ingreuneaza situatia clubului. Ii inteleg putin... insa cum sa spun, sa reduci salariile nu e o problema, problema este in alta parte.Inca mai credem ca se pot rezolva lucrurile... pentru ca daca nu credeam nu mai eram azi aici. Insa nu e usor deloc".Fundasul croat nu intelege cum anumiti oameni pot promite la nesfarsit anumite lucruri fara sa se tina de cuvant. "Nu am fost in contact cu Pablo Cortacero, dar cu Ruben, cu Rufo,... Mi-au trimis mesaje ca totul va fi OK, ca banii voi veni, bla, bla, bla... Si de fiecare data a fost la fel.Iar aceste lucruri te enerveaza si mai mult. Nu inteleg cum cineva poate sa spuna acelasi lucru de 200 de ori si sa nu se intample niciodata. Nu e normal. Nu e vorba despre intarzierea salariilor, pentru ca multe cluburi au probleme financiare. Noi intelegem asta, dar nu cand ajungem la restante de 5 luni la salariu. Daca intarzie salariul o luna sau doua este OK, dar nu 5", a precizat fotbalistul.El crede ca antrenorul interimar Ionel Gane ar trebui sa ramana la conducerea echipei: ''Jerry Gane a ramas dupa ce a plecat Cosmin Contra . Eu cred ca trebuie sa ramana in continuare pentru ca a aratat ca iubeste acest club si pentru ca este inca aici. Pentru ca in alta situatie multi dintre noi nu am mai fi azi aici (n.r. - la Dinamo)''.Ante Puljic nu stia daca el si colegii sai vor fi asistati de medicul echipei la vizita medicala de la INMS. "Nu l-am vazut pe doctor... nu stiu daca avem doctor, chiar nu stiu, abia am venit", a afirmat Puljic.In ultima perioada clubul Dinamo se confrunta cu mari probleme financiare, existand restante la plata salariilor jucatorilor, antrenorilor si celorlalti angajati pe mai multe luni. Conducerea reprezentata de Pablo Cortacero a anuntat in mai multe randuri ca va achita salariile, dar acest lucru nu s-a intamplat. Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipa, iar mai multi jucatori si-au depus memorii la comisiile Federatiei Romane de Fotbal si la FIFA pentru a deveni liberi de contract.Compania Benel International SA, reprezentata de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumatatea lunii august actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti.