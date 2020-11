Haos total la Dinamo. Fotbalistii nu s-au prezentat la antrenamentul de vineri dimineata

Fotbalistii lui Contra au luat aceasta masura satui de promisiunile neonorate ale conducerii spaniole.Programat initial de dimineata, antrenamentul a fost mutat la ora 17, anunta Radio Dinamo 1948."Am vorbit cu Pablo Cortacero si a zis ca a trimis banii, dar sa vedem daca ajung....A mai zis asa de sase ori si nu s-a intamplat nimic", este declaratia lui Cosmin Contra de la Digisport, care certifica problemele grave de la echipa din Stefan cel Mare.Din cate se pare, jucatorii straini de la Dinamo intra in a doua luna de neplata in Romania si se gandesc serios sa apeleze la FIFA pentru a-si putea recupera banii.Dinamovistii o duc rau de tot in campionat, sunt pe locul 15, penultimul in Liga 1 si sambata seara joaca derby-ul retrogradarii cu Astra.CITESTE SI: