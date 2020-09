Reactii dupa Astra - CFR 0 - 2: "Cateodata ai noroc, cateodata ai ghinion. Nu suntem multumiti de tragerea la sorti"

"Cand castigi un meci, indiferent ce s-a intamplat pe teren, esti fericit. Au avut ocazii mari, dar cred noi am dominat, am dat in bara, am dat pe langa si am primit un autogol. Cateodata ai noroc, cum am avut noi azi, cateodata ai ghinion, cum am avut cu Dinamo Zagreb.Burca e fundas central de meserie, dar l-am folosit fundas dreapta si a facut-o foarte bine. Am dat o varianta si la echipa nationala , a fost folosit fundas dreapta cu Austria si a jucat foarte bine.Daca batem Djurgarden, va spun daca suntem multumiti. Nu suntem multumiti de tragerea la sorti pentru ca avem un meci foarte greu in Suedia. Cine va castiga acel meci va fi favorita in play-off", informeaza digisport.ro.Formatia CFR Cluj a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in etapa a IV-a a Ligii I.