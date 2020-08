Reactii dupa Chindia - Dinamo 1-0: "O sa dispara multi de la Dinamo. Ma asteptam mai mult de la Sorescu"

"Nu ma asteptam sa jucam asa slab. Paradoxul e ca baietii au lucrat bine la antrenamente. Nimic nu prevedea ca jocul sa fie asa de slab.Sigur, vor disparea multi din ei. Eu cred ca unii jucatori au avut atitudine. Nu am avut limpezimea necesara sa dam gol.Nu am antrenat nici un meci in care sa nu dau nici un sut pe poarta. In zilele astea de pauza vor veni mai multi jucatori.Accidentarea lui Achim ne-a dat putin planurile peste cap. Ma asteptam mult mai mult de la un Deian Sorescu, de la un Fabbrini", a spus Contra la Digisport.Chindia a invins Dinamo cu 1-0, la Ploiesti, intr-un meci in care "cainii rosii" nu au avut nici un sut pe spatiul portii.