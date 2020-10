Reactii dupa Sepsi - Dinamo 2 - 0. Grozavu: Am jucat extraordinar, cu daruire, inima si minte.

"O victorie meritata, o victorie muncita, o victorie a baietilor. Au jucat extraordinar, cu daruire, inima si minte. Am avut foarte multe situatii 3 contra 2, puteam sa inchidem mai repede scorul. Speram sa continuam aceasta serie, ne asteapta in continuare meciuri foarte grele. La Sepsi nimeni un pune presiune, putem sa ne pregatim in liniste si conteaza lucrul acesta", a spus Grozavu pentru posturile care transmit Liga I.Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I.Golurile au fost marcate de Achahbar '29 si I. Fulop '77.