Reactii dupa Sepsi-FC Voluntari 1 - 2. Grozavu: "Fotbalul este facut din momente psihologice. Unii patimesc, altii profita"

"Suntem foarte bucurosi ca am legat doua victorii. In repriza a doua ne-am unit si am aratat ca suntem o echipa adevarata. Am sperat, ne-am dorit mai mult victoria si am reusit" a spus Claudiu Belu la Digisport.Si Mihai Teja are numai cuvinte de lauda pentru echipa sa."Am aratat dorinta, agresivitate, am o echipa foarte buna, caractere, ei sunt artizanii la tot ce se intampla aici. Foarte multi jucatori ar face fata la orice echipa din Romania. Trebuie sa continuam victoriile si jocul bun prestat", a declarat antrenorul lui FC Voluntari la finalul jocului.Nicolae Carnat de la Sepsi este suparat ca fotbalul se joaca fara spectatori."Am dat gol rapid, dar dupa ce am inscris am cazut, ne-a fost anulat un gol perfect valabil. Pentru mine e mult mai dificil sa joc fara spectatori, simt ca fanii imi dau motivatie sa joc mai bine", a afirmat fotbalistul lui Sepsi la Digisport.O victorie ar fi fost ideala pentru Leo Grozavu care nu a mai castigat cu Sepsi, in campionat , din februarie."Fotbalul este facut din momente psihologice. Unii patimesc, altii profita. E greu sa jucam din trei in trei zile, dar jucam, suntem profesionisti, de aceea suntem platiti. Am pierdut o partida pe care nu trebuie sa o pierdem", a spus antrenorul celor de la Sepsi, Leo Grozavu.