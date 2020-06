Reactii dupa Sepsi - Iasi 5-1. Grozavu: "A fost o seara magica", Rednic: "A fost o greseala de strategie la club. Ne-am prezentat rusinos"

Ziare.

"Am facut o partida fantastica. Am reusit sa revenim dupa 0-1, am aratat putere de lupta, putere de regenerare. Felicit baietii dupa o seara magica. Va trebui sa ramanem concentrati si pentru meciul retur. Nu suntem inca in finala", a spus antrenorul lui Sepsi la Digisport. Mircea Rednic este tare suparat dupa umilinta de la Sf. Gheorghe."Concluziile sunt rusinoase pentru acest meci. Principalul vinovat este antrenorul. Ne-am prezentat rusinos. Trebuie sa scoatem un rezultat bun impotriva Chindiei, in campionat . Merita felicitati cei de la Sepsi. Se vede o lipsa de implicare la echipa noastra. A fost o greseala de strategie la acest club", a spus antrenorul Iasiului, Mircea Rednic la Digisport.