Reactii dupa Voluntari - CFR Cluj 0 - 1. "O victorie muncita. Am jucat fara greseala"

"O victorie muncita, dar cu siguranta meritata. Baietii au fost foarte motivati, au jucat exact asa cum le-a cerut Mister. Am jucat fara greseala. Ne pare rau ca Cestor s-a accidentat, nu stim ce are. Pare, la prima vedere, sa fie ceva grav", a spus Curelea pentru posturile care transmit Liga I.De cealalta parte, Mihai Teja a afirmat ca FC Voluntari nu a jucat rau si ca i-a placut atitudinea fotbalistilor sai. "Am pierdut. Pacat, baietii nu au facut un joc rau. Prima repriza cred ca a fost una foarte buna. In a doua un pic ne-am retras si a venit cred singura ocazie si au marcat. Din nou e frustrare. Am facut un meci bun, sunt increzator. Nu este usor sa te bati cu CFR. Mi-a placut atitudinea baietilor. Puteam mai mult. Si baietii sunt un pic cu capul in pamant, dar am spus ca trebuie sa mergem mai departe. Voluntari incearca sa castige fiecare meci", a spus Teja.Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I. Golul a fost marcat de Itu, in minutul 72. La clujeni, Mike Cestor a parasit terenul accidentat, in minutul 64.