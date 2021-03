Schimbari importante in ceea ce priveste regula hentului in fotbal. Ce modificari s-au adus cand un jucator atingea mingea cu mana

Aceasta precizare va fi introdusa din iulie la Regula 12 a legilor jocului, modificata in 2019 si de atunci sursa a nenumarate polemici din cauza unor polemici dictate dupa henturi neintentionate.In noiembrie, UEFA a cerut chiar FIFA sa modifice regula sa referitoare la henturile in careu, deplangand "numeroase decizii nedrepte ce au fost intampinate cu o frustrare si o insatisfactie tot mai mari de catre lumea fotbalului", a scris Ceferin.Reunita intr-o adunare generala prin videoconferinta, IFAB a modificat in mica masura textul sau, pentru cazurile in care un hent neintentionat "duce la un gol inscris de un coechipier sau la o ocazie de gol".O astfel de situatie a aparut intr-un meci de joi din campionatul Angliei, cand lui Fulham i-a fost refuzat un gol in intalnirea cu Tottenham (0-1), fiindca un jucator al lui Spurs a degajat mingea in directia mijlocasului Mario Lemina, inainte ca Josh Maja sa inscrie.IFAB a "clarificat" directivele sale referitoare la henturi, recunoscand ca "interpretarea incidentelor legate de henturi nu a fost intotdeauna coerenta din cauza unei aplicari incorecte" a regulii."Nu orice contact al mainii sau bratului unui jucator cu mana inseamna o infractiune", a afirmat International Board, invitandu-i pe arbitri "sa-si foloseasca judecata" in loc sa fluiere sistematic.In primul rand, arbitrii trebuie sa aprecieze daca un jucator "si-a marit suprafata corpului" indepartandu-si bratele sau mana, intr-un mod "nejustificat de miscarea corpului intr-o situatie specifica", un criteriu deosebit de complex.In alta ordine de idei, IFAB continua sa monitorizeze impactul Covid-19 asupra fotbalului, care a determinat deja aceasta instanta sa autorizeze pana la cinci schimbari pe meci pana la sfarsitul lui 2021 pentru competitiile intercluburi si pana la 31 iulie 2022 pentru meciurile intertari.In fine, IFAB a oferit o actualizare referitoare la experimentul sa privind comotiile cerebrale, care consta in posibilitatea efectuarii unei schimbari permanente suplimentare.La IFAB, patru voturi din opt, pentru a valida o schimbare, apartin reprezentantilor FIFA. Celelalte voturi revin federatiilor engleza, scotiana, galeza si nord-irlandeza.CITESTE SI: