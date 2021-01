Unul dintre cei mai mari fotbalisti a jucat beat intr-un meci. "Am baut 3 shot-uri de coniac in vestiar. Ma rugam sa nu intru, dar m-au bagat"

Rio Ferdinand a dezvaluit ca pe vremea cand juca la West Ham United a batut alcool, inaintea unui meci cu Arsenal. Avea doar 17 ani atunci."Am baut 3 shot-uri de coniac cu cola in vestiar.Persoana care se ocupa cu echipamentul a venit si mi-a spus: Rio, trebuie sa te schimbi", a spus englezul la podcastul The Mo Gilligan, citat de Sport.es.Rio Ferdinand a inceput acel meci ca rezerva, dar a intrat in minutul 87 in locul croatului Bilic.In timpul partidei, fotbalistul a povestit cum se ruga sa nu fie introdus pe teren, pentru ca nu putea juca din cauza coniacului."Te rog, nu ma baga pe teren, nu pot intra. Apoi m-au chemat", a mai spus Rio Ferdinand.Meciul s-a terminat 2-0 pentru Arsenal, ambele goluri au fost inscrise in prima repriza, atunci cand fundasul central nu era pe teren.Rio Ferdinand a inceput fotbalul la West Ham United, dupa care a fost transferat de Leeds, iar apoi Manchester United a platit pentru el o suma uriasa pentru acele vremuri: 46 de milioane de euro.Fotbalistul a cunoscut marea perfomanta cu echipa lui Sir Alex Ferguson , alaturi de care a castigat de sase ori campionatul.CITESTE SI: