Riyad Mahrez si Aymeric Laporte, testati pozitiv pentru noul coronavirus

Algerianul Mahrez, in varsta de 29 de ani, si francezul Laporte, in varsta de 24 de ani, nu se vor mai antrena cu coechipierii lor si vor fi plasati in izolare, in conformitate cu regulile guvernului britanic si ale Premier League.Clubul din Manchester a precizat ca niciunul dintre ei nu prezinta simptome al bolii Covid-19.Echipa antrenata de Pep Guardiola are programat primul meci din sezonului 2020/2021, cu Wolverhampton Wanderers, la 21 septembrie.