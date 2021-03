Emotionant. Eroul Romaniei in meciul cu Germania, Florin Nita, a plans la finalul meciului. "Cel mai mult m-a sustinut sotia, atat"

Paradele sale au ajutat nationala sa nu sufere o infrangere severa in fata Germaniei, care a castigat cu 1-0.La finalul meciului , Nita a plans cand a fost intrebat despre familia sa."Toata echipa am facut un meci bun.Trebuie sa recunoastem ca am jucat in fata unui colos. Au echipa foarte buna.Cel mai mult m-a incurajat sotia mea (plange).Ma simt cum m-am simtit si pana acum, nimic special. Sunt un om normal si imi vad de treaba mea. Cel mai mult m-a incurajat sotia, atat.Tin legatura cu Tatarusanu, schimb mesaje cu el, cand avem timp.Trebuie sa tintim locul doi", a spus Nita la Protv.CITESTE SI: