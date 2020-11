VIDEO Mohamed Salah s-ar fi infectat cu noul coronavirus la nunta fratelui sau. Imagini de la petrecere

In inregistrari video postate pe retelele de socializare, Salah poate fi vazut purtand incorect masca in timp ce danseaza intr-un cerc, cu zeci de persoane in jurul sau, majoritatea fara masca. Exista si alte imagini, in care fotbalistul nu poarta masca.SURSA VIDEO: InstagramIn septembrie, Egiptul a permis organizarea nuntilor in aer liber, dupa mai multe luni in care acestea au fost interzise, in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului. Guvernul a anuntat ca nuntile sunt limitate la maximum 300 de invitati si pot avea loc doar in facilitatile turistice si hoteliere care au obtinut certificate de securitate sanitara.Atacantul formatiei Liverpool, Mohamed Salah, convocat la echipa nationala a Egiptului, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Vedeta echipei engleze nu prezinta simptome.Egiptul va evolua, sambata, acasa, cu Togo, in preliminariile Cupei Africii pe Natiuni, apoi va juca returul cu aceeasi reprezentativa, in deplasare, marti.Federatia egipteana precizeaza ca alti doi jucatori din cele doua nationale au contractat virusul Sars-CoV-2.Salah, 68 de selectii si 43 de goluri marcate, a intrat in izolare si ar putea rata urmatoarele doua meciuri ale echipei Liverpool, cu Leicester, la 21 noiembrie, in Premier League si cu Atalanta, tot pe teren propriu, la 25 noiembrie, in Liga Campionilor.El a fost titular la toate cele opt meciuri din Premier League ale formatiei Liverpool in acest sezon, marcand opt goluri.CITESTE SI: Probleme si la Liverpool. Salah, testat pozitiv cu virusul SARS - COV - 2 la nationala Egiptului