Sase jucatori ai echipei FC U Craiova 1948 au fost testati pozitiv la COVID-19. Meciul cu Ripensia, amanat

"Partida de fotbal dintre Fotbal Club Universitatea Craiova si Ripensia Timisoara, din cadrul etapei I a Ligii a II-a, programata pentru sambata, 29.08.2020, orele 15:30, nu va mai avea loc din cauza depistarii pozitive a unui numar de 6 sportivi din cadrul lotului. Clubul a inaintat catre FRF solicitarea regulamentara in vederea programarii partidei.De asemenea, clubul a initiat procedurile legale si regulamentare prevazute in protocolul sanitar", se arata in postarea publicata pe contul oficial de Facebook al FC U Craiova 1948.De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I (FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj , Universitatea Craiova, Politehnica Iasi, Astra Giurgiu FCSB , FC Arges, UTA si Chindia Targoviste) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara , Turris Oltul Turnu Magurele si FC U Craiova 1948).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum sase cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.