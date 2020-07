Scandal la CFR Cluj: Un jucator din lotul campioanei vrea sa-i dea in judecata pe clujeni

Dupa ce au pierdut primul loc din Liga 1 in favoarea Craiovei, scandalurile se tin lant de echipa clujeana."Sunt turbulente la nivel administrativ", declarara Djokovic dupa egalul de la Giurgiu, cu Astra, 2-2. Dan Petrescu este pe picior de plecare de la CFR, acum si un jucator in lotul campioanei s-a rascultat si vrea sa dea in judecata clubul ardelean, conform unor surse Ziare.comFrancezul Kevin Boli este suparat ca i s-a prelungit contractul cu echipa clujeana, fara acordul sau."Kevin nu accepta asa ceva. Va merge la judecata cu ei. Nu e posibil acest lucru sa se prelungeasca un contract fara acordul jucatorului", a spus pentru Ziare.com unul dintre prietenii jucatorului.Boli nu jucat nici un minut pentru CFR Cluj in aceasta vara.