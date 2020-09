Se intampla si in Romania astfel de lucruri. Un jucator din Liga 1 a refuzat transferul la o super echipa din Italia

Nici lui Hagi nu i-a venit sa creada cand a auzit de decizia fotbalistului.Echipa italiana a facut o oferta de 1,500,000 de euro pentru Munteanu, insa fotbalistul cu parintii sai au refuzat sa plece in Italia.Mai mult decat atat, jucatorul echipei constantene si tatal sau au mers direct la Gigi Hagi si i-au spus ca vor sa mai joace o perioada pentru FC Viitorul.Conform unor surse Ziare.com, Hagi a ramas perplex cand a auzit toate acestea. "Nu-mi vine sa cred. Nu am mai auzit asa ceva", ar fi spus patronul echipei dobrogene, care in cele din urma a a fost de acord cu dorinta jucatorului.Louis Munteanu a debutat la 17 ani pentru FC Viitorul in Liga 1 , unde are si trei goluri marcate.