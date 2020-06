Sepsi - Viitorul 3-3, dupa ce echipa lui Hagi a condus cu 3-1 si a avut un jucator in plus

Ziare.

Constantenii au condus cu 3-1 prin golurile lui Iancu, Ghita si Matei, insa au fost egalati de covasneni in finalul meciului. Fulop, Vasvari si Safranko au inscris golurile lui Sepsi.Cu acest egal, Viitorul este in continuare pe locul 7 in liga 1 cu 31 de puncte, iar Sepsi este pe 8 cu 24 de puncte.