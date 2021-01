Primul jucator vandut de Gigi Becali in 2021

FCSB se va alege cu aproape 500 000 de euro pentru transferul fotbalistului, care a venit gratis la echipa."Sergiu Bus, transferat la FC - Seongnam FC.FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu FC - Seongnam FC pentru transferul lui Sergiu Bus.FCSB ii multumeste pentru contributia avuta in acest sezon si ii ureaza mult succes in continuare", se arata in comunicatul postat de echipa ros albastra pe facebook.Sergiu Bus a venit vara trecuta la FCSB, unde a jucat 11 partide si a inscris 2 goluri Fotbalistul nascut la Cluj a avut si ghinion, s-a accidentat in toamna si nu a putut juca multe meciuri pentru echipa lui Becali.Pe vremea cand evolua la Medias, Bus a avut oferta si de la Legia Varsovia, insa a ales FCSB, pentru a ramane in Romania si pentru ca a insistat Gigi Becali pentru transferul sau.