Ultimele vesti legate de Tiger Woods dupa accidentul groaznic pe care l-a avut

Campionul a fost supus mai multor proceduri pentru rani la un picior, iar acestea au "reusit si el este restabilit", se arata in comunicat, fara alte precizari.De asemenea, el are un moral bun, conform comunicatului semnat de ''Tiger si familia sa".Jucatorul de golf Tiger Woods, care a suferit marti un accident rutier, a fost transferat la un spital prestigios din Los Angeles, dupa ce a fost operat la piciorul drept.Centrul Medical Harbor-UCLA a anuntat ca Woods a fost transferat la Centrul Medical Cedars-Sinai pentru a-si continua recuperarea.Woods a ajuns la spital dupa un accident suferit, marti, in apropiere de Los Angeles. Masina jucatorului s-a rasturnat de cateva ori, iar Woods a trebuit sa fie scos din vehicul de pompieri, care au folosit echipamente de descarcerare. Sportivul a suferit fracturi la tibie si peroneu si a avut afectate si glezna si laba piciorului.CITESTE SI: