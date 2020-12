In prag de Sarbatori, FC Rapid a dat afara doi jucatori

Catalin Tira (26 de ani), fiul fostului mare mijlocas giulestean Stefan Tira, nu va continua la Rapid, acesta neintrand in planurile de viitor ale lui Nicolae Grigore, dupa ce in prima parte a sezonului nu a reusit sa inscrie in cele 10 partide disputate.Tira Jr a fost la cea de-a doua perioada petrecuta la Rapid, dupa ce in sezonul 2015/2016 mai bifase opt jocuri in alb-visiniu, tot in Liga 2, fara sa puncteze.Un alt jucator de care Rapid s-a despartit este Alexandru Dulca, si el ruda cu un fost mare jucator rapidist, acesta fiind nepotul lui Cristian Dulca.Alex (23 de ani) a venit la Rapid la startul sezonului trecut, in care a jucat de zece ori, fara sa inscrie. In actuala stagiune, Dulca a punctat o singura data, in partida din Cupa Romaniei cu Progresul Spartac, imbracand tricoul nostru in opt meciuri CITESTE SI: