Vesti bune pentru FCSB. Man, Tanase si Olaru au revenit dupa accidentari

"UTA este o echipa bine organizata, destul de omogena, care pune probleme si pe contraatac. Noi trebuie sa fim foarte atenti la lucrurile astea si cred ca avem toate argumentele ca maine sa facem un meci bun si sa castigam.Dennis Man, Florin Tanase si Darius Olaru au urmat programul de recuperare, au revenit la antrenamentele echipei de doua zile, avem si azi antrenament, vom vedea pana la ora jocului pe cine vom putea miza din primul minut. Sper sa pot sa mizez pe toti", a afirmat tehnicianul.Anton Petrea a vorbit si despre plecarile lui Dan Petrescu de la CFR Cluj si Cosmin Contra de la Dinamo : "Am convingerea ca ei (jucatorii CFR Cluj) oricum formeaza un grup omogen, o echipa experimentata si plecarea lui Dan Petrescu probabil ca ar avea ceva urmari, dar la experienta lor cred ca lucrurile astea se pot rezolva.Ma surprinde plecarea antrenorului de la Dinamo intr-un moment in care parea ca si-au revenit. Nu stiu ce probleme s-au intamplat acolo, chiar nu ma intereseaza".FCSB va intalni echipa UTA Arad, sambata, pe teren propriu, de la ora 21.30, in etapa a XII-a a Ligii I.CITESTE SI: