Transfer surprinzator la FC Viitorul. Hagi a mai vandut un jucator la maghiarii de la Mol Vidi

In varsta de 23 de ani, Arpad Tordai este campion al Romaniei in 2017, castigator al Cupei si Supercupei Romaniei in 2019, toate trofeele fiind obtinute cu FC Viitorul Constanta.Tordai este al doilea jucator pe care Hagi il vinde la Mol Vidi, dupa francezul Houri.