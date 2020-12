Incepe luna cadourilor la FCSB. Ce jucatori vrea sa aduca Gigi Becali la echipa

Patronul de la FCSB vrea sa aduca la echipa jucatori tineri, de valoare, pe care poate sa-i vanda peste cativa ani.Primul nume luat in calcul de Gigi Becali este Ronaldo Deaconu de la Gaz Metan Medias.Ardelenii cer in schimbul jucatorului 400 000 de euro, scrie fanatik.Nu doar Deaconu este dorit de Gigi Becali la FCSB.Latifundiarul din Pipera il vrea cu orice pret pe Marius Marin, mijlocasul central al natioanelei de tineret.Jucatorul lui Pisa din Italia este vazut un fotbalist de mare viitor, chiar selectionerul Mirel Radoi a avut cuvinte laudative despre Marin.In jur de 500 000 de euro l-ar costa aducerea romanului din Italia.Marius Marin are 22 de ani si a ajuns in Italia in 2016, la Sassuolo, venind de la Poli TImisoara.