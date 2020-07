Un dinamovist, un jucator de la FC Viitorul si un fotbalist din play-out sunt doriti la Botosani. Ei sunt tintele lui Croitoru pentru Europa League

Patronul Valeriu Iftime doreste sa faca o echipa foarte buna in Moldova, care sa se bata la primele locuri din Liga 1.Sefii Botosaniului au creionat o lista de transferuri pentru vara aceasta.Diego Fabbrini de la Dinamo este prioritate la echipa moldoveana.Fotbalistul italian este dorit insistent de antrenorul Botosaniului, el este cel care l-a adus pentru prima data, in Romania, pe vremea cand era director sportiv.Un mic obstacol ar fi salariul lui Fabbrini, care castiga peste 10.000 de euro la Dinamo, lucru greu de atins la Botosani.Conform unor surse Ziare.com, Iftime s-a laudat prietenilor, ca poate sa-l aduca pe italian in Moldova, pe un salariu de 6000 de euro plus bonusuri.O a doua tinta pentru Croitoru este fotbalistul Clinceniului, Alexandru Albu.Jucatorul ilfovean este pe pe placul antrenorului de la FC Botosani, pentru ca poate sa joace doua pozitii: fundas central si mijocas central.Albu este vazut ca o solutie de inlocuire a lui Chindris, care are tot mai multe oferte si este pe piciore de plecare din Moldova.Albu are 26 de ani, joaca la Clinceni, dar este imprumutat in Liga 1 de Chiajna. El mai are contract cu gruparea ilfoveana, din liga a doua, inca un an, dar vrea sa faca pasul spre o echipa care joaca in cupele europene.Acum doi ani, Albu a fost dorit si de Dan Petrescu la CFR Cluj , insa Chiajna nu a vrut sa-i dea drumul, a cerut bani mai multi fata de oferta clujenilor.Un alt jucator pe lista Botosaniului este Andrei Tircoveanu.Considerat un mare talent la juniori , Tircoveanu este dorit de Marius Croitoru in Moldova.Ajuns la 23 de ani, fotbalistul apartine de FC Viitorul , in sezonul trecut a jucat la Chiajna, unde a fost imprumutat de echipa lui Hagi.Croitoru il vede ca pe un fotbalist de mare viitor, cu un potential urias si spera sa dea lovitura cu el, asa cum s-a intamplat cu Chindris si Harut, sezonul acesta.