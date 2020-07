FOTO EXCLUSIV Un jucator din Liga 1 a bagat in spital doi adversari din play-out. "Este strigator la cer ce se intampla"

SURSA FOTO: Ziare.com

Uneori, dorinta prea mare de a castiga depaseste limite regulamentului.Este si cazul lui Ousmane Viera de Hermannstadt. Jucatorul sibian este acuzat de rivalii de la retrogradare ca joaca violent si nu are ce cauta pe terenul de fotbal.Andrei Cristea de la Iasi a stat o saptamana in spital dupa meciul cu Hermannstadt. Totul s-a intamplat in urma unui duel cu Viera.Jucatorul de la Poli Iasi nu este singurul care a avut de suferit de pe urma lui Viera.Ziare.com a intrat in posesia unor fotografii cu jucatorul Chindiei, Valmir Berisha, accidentat de fundasul central in timpul meciului de campionat , cu Hermannstadt.In poze se vede cum picioarele atacantului suedez au avut de suferit dupa contactul cu Viera.In urma acestui duel, Berisha a avut nevoie de ingrijiri medicale timp de o saptamana si nu s-a putut antrena la capacitate maxima.Sezonul trecut si FC Viitorul a cerut suspendarea fotbalistului Ousmane Viera. Pe atunci la Sepsi, fundasul central a fost la un pas sa-i rupa piciorul lui Ianis Hagi , dupa un fault violent.SURSA FOTO: CAPTURA VIDEO DIGI SPORTContactat de Ziare.com, Ousmane Viera a raspuns apelului nostru, dar cand a aflat subiectul discutiei a inchis telefonul.