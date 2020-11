Un jucator norvegian, testat pozitiv la COVID-19 inaintea meciului cu Romania

Sursa a precizat ca jucatorul, al carui nume nu este mentionat, a fost izolat in camera sa de hotel, iar selectionata Norvegiei si-a anulat antrenamentul programat vineri.''Restul echipei urmeaza masurile de control pentru prevenirea infectiilor din protocolul UEFA si respecta instructiunile autoritatilor locale de sanatate. NFF este in dialog cu UEFA si asteapta informatii despre ce se va intampla in continuare'', se mai arata in comunicat.Norvegia a decis sa anuleze meciul amical de fotbal cu Israelul, programat miercuri, dupa ce un jucator israelian a fost testat pozitiv la noul coronavirus.Norvegia ar urma sa ajunga sambata la Bucuresti, iar antrenamentul oficial este programat in aceeasi zi de la ora 18:45, primele 15 minute fiind permis accesul media. Conferinta de presa oficiala a echipei Norvegiei este programata la ora 20:00.Prima reprezentativa a Romaniei va juca impotriva Norvegiei, duminica 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Nationala, Bucuresti), si a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), ambele in Liga Natiunilor, dar importante si pentru clasamentul FIFA , care va determina urnele pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru CM 2022.CITESTE SI: