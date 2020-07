Un laborator bulgar a gresit un testul pentru Covid-19 in cazul unui fotbalist. Rezultatul: 20 de persoane au contractat coronavirusul

Inainte de meciul dintre echipele Tarsko Selo si Cerno More Varna, laboratorul unde s-au efectuat testele a anuntat ca niciun esantion nu este pozitiv.Astfel, la meciul de joi, cei de la Tarsko Selo l-au titularizat pe fundasul Martin Kavdanski. Insa, acesta era infectat cu Covid-19 si laboratorul si-a dat seama de eroare doar dupa meci.Clubul Tarsko Selo a anuntat ca alti trei jucatori au fost testati pozitiv, iar presa locala a precizat ca si proprietarul echipei, Stoyne Manolov, a contractat coronavirusul.Cerno More Varna, care s-a impus in acest meci cu 4-1, a precizat ca 16 cazuri au fost detectate in cadrul clubului, persoanele fiind plasate in carantina."Am anuntat comisia medicala si serviciul sportiv si tehnic al federatiei si asteptam instructiunile", a precizat clubul, care a subliniat ca este pregatit sa joace urmatorul meci cu juniorii.