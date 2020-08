Un nou scandal in Liga 1: "Zeci de jucatori au Covid 19 . Sunt tertipuri ieftine preluate de la Circul de Stat"

"Inainte de a intra in subiect, trebuie sa subliniem ca Dinamo isi doreste ca meciul cu Voluntari sa se joace, la fel cum isi doreste ca toate meciurile ramase sa fie disputate.In situatia pe care o prezentam aici este vorba in primul rand despre SANATATEA UNOR OAMENI, chiar daca in ultima vreme oamenii acestia au fost priviti mai mult prim prisma cifrelor din drepturile de televiziune.Vorbim de sanatatea adversarilor si de cea a jucatorilor nostri, care si asa este pusa in pericol de programul infernal, care incalca orice regula din medicina sportiva. (...)Saptamana aceasta la FC Voluntari s-au facut teste de covid la greu. Cateva ambulante au venit de mai multe ori si toti copiii de la Academia Voluntari au fost testati.Rezultatul este incredibil: ZECI DE JUCATORI SUNT CONTAMINATI CU COVID-19Jucatorii au fost trimisi acasa si li s-a spus ca sunt in carantina, ca nu au voie sa iasa din casa si ca politia va veni de cateva ori pe zi sa-i controleze ca se afla la domiciliu.Academia s-a inchis. Totul a fost tinut sub tacere. Oficialii lui FC Voluntari au dat declaratii la tv, dar n-au suflat o vorba despre problemele grave de sanatate de la club.In mod normal trebuia sa fie declansata o ancheta epidemiologica.Jucatorii de la echipa mare ar fi trebuit sa fie testati. Mai ales ca ultimul test fusese facut pe 23 iulie.Avem dubii serioase legate de sinceritatea celor care prezinta rezultatele testelor. OR FI ACELEASI PERSOANE care, la ultimul nostru meci la Voluntari, au tiparit bilete cu aceeasi serie, ca sa bage banii direct in buzunar?Juniorii de la Academia Voluntari se antreneaza in aceeasi baza sportiva cu seniorii. Cu masca si fara masca, se intalnesc, se saluta, vorbesc, intra si ies pe aceleasi porti.Mai mult decat atat, uneori JOACA MECIURI AMICALE INTRE EI. Ultimul meci al seniorilor a fost, nu de mult, cu juniorii de la U19.IATA CELE 8 SOLICITARI ALE NOASTRE:1. Cerem TESTAREA DE URGENTA a jucatorilor de la FC Voluntari, inaintea meciului de duminica!2. Cerem ca REZULTATELE SA NU MAI FIE ASCUNSE!3. SOLICITAM AJUTORUL PRESEI!4. Cerem ca DSP Ilfov sa prezinte datele pe care le detine despre situatia de la FC Voluntari!5. SOLICITAM INTERVENTIA FORURILOR COMPETENTE DIN FOTBAL, pentru a asigura o testare UNIFORMA a jucatorilor (acelasi tip de test)6. CEREM CA FRF , care tocmai a primit fonduri importante de la FIFA , sa folosesca o parte din acesti bani pentru siguranta si sanatatea jucatorilor!7. Cerem un tratament egal pentru toate echipele din Liga 1 8. Solicitam Ministerului Sanatatii si Institutului National de Sanatate Publica o pozitie medicala autorizata legata de expunerea la efort maximal a sportivilor de performanta, dupa perioada de carantina, atat pentru cei testati negativ, dar tinuti in izolare, cat si pentru cei testati pozitiv si vindecati", se arata in comunicatul citat.FC Voluntari a negat, tot printr-un comunicat, acuzatiile si sustin ca dinamovistii fac circ."Referitor la postarea de pe pagina de facebook peluza Catalin Haldan, dorim sa facem urmatoarele precizari:Academia de Fotbal Voluntari nu este inchisa, activitatea acesteia derulandu-se conform protocolului instituit de Ministerul Tineretului si Sportului si a Ministerului Sanatatii.- Academia Voluntari si-a reluat activitatea la data de 01.07.2020,- s-a reluat activitatea tarziu, fata de alte cluburi care deja organizau selectii si jocuri amicale,- juniorii nostri au inceput pregatirile dupa intocmirea unui protocol medical, protocol care respecta in totalitate recomandarile Ministerului Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului (10 juniori pe teren, termoscanare, dezinfectare jucatorilor, distantare fizica la antrenamente, declaratii din partea parintilor, chestionare epidemiologica, accesul si parasirea bazelor de antrenament pe porti diferite, pauze intre antrenamente de 30 de minute, pentru a evita aglomeratia jucatorilor, etc.).- antrenorii din cadrul Academiei au fost instruiti, inainte de reluarea activitatii, cu privire la protocolul medical.- niciun junior din cadrul academiei nu a fost depistat cu temperatura.- nicio ambulanta nu a fost chemata la niciun antrenament (in cazul in care era detectat vreun junior cu Covid 19 se declansa imediat de catre DSP ancheta epidemiologica).- juniori sunt termoscanati la intrarea in bazele sportive, iar temperatura este trecuta de catre antrenori intr-un tabel.- materialele cu care se lucreaza la antrenament (mingii, copete, etc.) sunt dezinfectate dupa fiecare antrenament.Jucatorii de la prima echipa NU au intrat in contact cu vreunul din juniorii Academiei de Fotbal Voluntari, acestia din urma folosind cai de acces diferite catre terenurile de antrenament in zile si intervale orare diferite fata de pregatirile echipei mari.Propunem grupului Peluza Catalin Haldan sa inceteze cu astfel de tertipuri ieftine preluate, parca, din vecinatatea stadionului echipei pe care o sustin, Circul de Stat.Probabil, situatia disperata in care se afla Dinamo Bucuresti a condus la propagarea acestei avalanse de informatii FALSE.Consideram ca aceste INVENTII SINISTRE aduc grave prejudicii de imagine clubului si orasului nostru, drept pentru care FC Voluntari va actiona in instanta organizatia "Peluza Catalin Haldan", a raspuns FC Voluntari.Partida dintre FC Voluntari si Dinamo, contand pentru etapa a XIII-a play-out-ului, se va disputa duminica, de la ora 21.30.