VIDEO EXCLUSIV Un danez, platit de Liverpool doar ca sa-i invete pe jucatori cum sa arunce de la margine. "Mi-ar placea sa lucrez si in Romania"

Liverpool are un antrenor care se ocupa numai si cu numai cu aruncarile de la margine.Klopp l-a descoperit pe Thomas Gronnemark si l-a adus in 2018, la echipa, insa multi fani englezi nu au crezut in ideea germanului.A avut dreptate pana la urma, Liverpool a castigat multe meciuri datorita aruncarilor de la margine exersate de Thomas Gronnemark, la sedintele de pregatire.Nascut in Danemarca, Gronnemark a vorbit pentru Ziare.com despre acest tip de antrenamente, necunoscut pentru lumea fotbalului din Romania, dar ridicat la rang de arta, la Liverpool."Sunt antrenor de aruncari de la margine. Fac acest lucru din 2004. Am extins contractul cu Liverpool si in sezonul viitor.Eu ii invat pe toti jucatorii cum sa bata autul, cum sa arunce lung. Lucrez cu toata lumea, nu doar cu fundasii laterali.Trent Alexander Arnold si Robertson arunca cel mai bine de la margine, din lume.Toti jucatorii din lot trebuie sa stie bine cum se executa, trebuie sa fie pregatiti in orice moment al jocului. Trebuie sa stie sa arunce lung.Jurgen Klopp este un lider fantastic, un om foarte prietenos si super profesionist", a spus Gronnemark pentru Ziare.com.Danezul vrea sa-si implementeze ideile la multe cluburi din lume."Colaborez si cu Ajax si cu echipe din Germania, pe langa Liverpool. Mi-ar placea si in Romania sa lucrez.In viitor, orice echipa de fotbal trebuie sa ai un om specializat in invatarea aruncarilor de la margine, sa-i pregateasca foarte bine pe jucatori Nu prea stiu fotbalul romanesc, am urmarit doar nationala voastra, atunci cand a jucat in Danemarca, dar in rest nu prea stiu nimic.Stiu de Ianis Hagi ca e fiul lui Gheorghe Hagi si joaca prin Scotia, dar mai multe nu pot sa spun despre fotbalul din Romania", a declarat Thomas Gronnemark pentru Ziare.comJurgen Klopp are numai cuvinte de lauda la adresa danezului."L-am adus la echipa pe Thomas Gronnemark si a schimbat complet modul nostru de a arunca de la margine in timpul meciurilor", a spus antrenorul lui Liverpool.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Thomas Gronnemark - The Throw-in Coach