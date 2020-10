VIDEO Uluitor. Un fost jucator al lui Hagi a dat golul lunii in Romania

FOTO: ARHIVA PERSONALADanaricu a inceput fotbalul la Pandurii Targu Jiu, insa a fost luat imediat de Gheorghe Hagi la academia sa, unde a stat doi ani. Stangaci pur si foarte tehnic, gorjeanul a facut parte dintr-o generatie care ii mai cuprindea pe Iancu, Balasa sau Vina.Hagi i-a preferat pe Iancu si pe Vina si Danaricu s-a intors la Pandurii Targu Jiu, unde a fost si in lotul echipei gorjene pentru grupele Europa League.Norocul nu a fost de partea sa si din cauza accidentarilor dese fotbalistul a ajuns tot in judetul Gorj, in liga 3, la Gilortul Targu Carbunesti, unde face senzatie in fiecare etapa