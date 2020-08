VIDEO Un meci de promovare in Liga 2 s-a jucat cu spectatori, desi acest lucru este interzis prin lege

CSM Slatina - Progresul Spartac 1-0 (in tur 1-0)Unirea Slobozia - Mostistea Ulmu 2-0 (in tur 2-0)ACS Fotbal Comuna Recea - Minaur Baia Mare 2-1 dupa 120 de minute, 4-3 la lovituri de departajare (in tur 1-2).In Maramures, a fost derbyul judetului, echipa din Comuna Recea a reusit sa promoveze in Liga a doua, dupa ce a a invins-o pe Minaur Baia Mare, la penaltyuri.Meciul s-a disputat cu spectatori, desi autoritatile au interzis accesul suporterilor pe stadioane. (minutul 6:17)SURSA VIDEO: Facebook / ACSF Comuna Recea