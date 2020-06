Vintila: "M-a surprins decizia lui Bogdan Planici. Daca va reveni, nu va face antrenament cu noi"

Ziare.

com

"Si pe mine m-a surprins decizia lui Bogdan Planici, era un jucator important pentru echipa noastra, dar decizia este numai a lui. Din pacate, nu am mai vorbit cu el dupa ce a plecat de aici si decizia clubului va trebui respectata. Daca va reveni, nu va face antrenament cu noi. Dar, din ce stiu eu, nu va reveni", a spus antrenorul.Vintila a precizat ca victoria cu Dinamo le-a dat jucatorilor sai incredere si ca FCSB merge la Giurgiu sa castige meciul cu Astra."Mergem sa castigam meciul cu Astra. Victoria cu Dinamo ne-a dat incredere si a aratat ca avem resurse sa jucam fotbal bun si sa castigam. Astra are un lot valoros. Este adevarat ca Tamas era un exponential, dar si cei care il vor inlocui sunt la fel de buni si echipa lor este o echipa care joaca dezinvolt, nu au nimic de pierdut si acestea sunt cele mai grele meciuri Cu siguranta (n.r. - Alibec si Budescu, fosti jucatori ai FCSB) ca vor sa castige, dar si noi trebuie sa ne ridicam la nivelul pretentiilor noastre si sa jucam la victorie si sa castigam.Trebuie sa ne impunem jocul nostru. Este o partida interesanta ( CFR Cluj - CSU Craiova) si sa vedem la ora jocului, pentru ca, asa, speculatii si pronosticuri se pot face inainte, dar eu nu fac asa ceva. Imi doresc in primul rand sa castigam noi la Astra si pe urma vedem ce rezultat va fi si acolo. (n.r. - despre tinerii jucatori care au debutat la FCSB in ultima perioada).Ei sunt sunt vazuti ca posibili viitori fotbalisti, ca talent au multi, dar important este sa fie echilibrati si noi trebuie sa-i ajutam sa ramana echilibrati, nu trebuie sa-i lasam sa creada ca au facut mare lucrru. Nu au facut decat sa debuteze, nu au facut decat sa scoata capul cumva in fotbalul mare si sa vada cum e. Mai au mult de demonstrat si mult de muncit si, prin acest lucru, le transmit un mesaj, ca fara munca nu poti sa faci nimic. Munca bate talentul, din punctul meu de vedere.Si trebuie sa munceasca, sa-si vada de treaba, sa fie seriosi, iar noi suntem alaturi de ei, si staff-ul, si ceilalti jucatori cu experienta sunt alaturi de ei si ii ajuta in fiecare zi. Pentru ca in fiecare zi trebuie sa ai grja de ei. (n.r. - daca i-a impus Gigi Becali castigarea Cupei Romaniei pentru a ramane la FCSB). Obiectivul echipei este participarea intr-o cupa europeana, fie ca este ca urmare a castigarii campionatului sau ca urmare a castigarii cupei.Este un obiectiv al clubului pe care ni l-am asumat si ne dorim sa-l atingem. Dar atat, in rest nu am discutat cu patronul despre acest lucru. De cand am venit aici stiam ca obiectivul este participarea intr-o cupa europeana", a declarat Vintila.Meciul Astra - FCSB va avea loc, luni, de la ora 20.00, in etapa a V-a a play-off-ului Ligii I.