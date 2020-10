Actiunea echipei nationalei Under-17 a fost anulata dupa doua cazuri pozitive la coronavirus

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Reprezentativa pregatita de Daniel Mogosanu trebuia sa dispute o dubla amicala impotriva nationalei similare a Bulgariei, in perioada 8-11 octombrie.Tricolorii s-au reunit pe 5 octombrie, iar miercuri ar fi trebuit sa plece la Sliven, in Bulgaria. Intreaga actiune a fost anulata dupa ce rezultatele a doi dintre jucatorii convocati au fost pozitive la cea de a treia testare.De asemenea, la selectionata U19 a Romaniei, care se afla reunita la Snagov, doi jucatori au prezentat simptome Covid-19. Atat ei, cat si contactii lor directi au fost izolati in camere separate.In total, 6 jucatori si doi membri ai staff-ului sunt izolati de restul delegatiei pana la sosirea rezultatelor testelor Covid-19. Toata delegatia va efectua teste joi dimineata, a treia testare pentru aceasta actiune. La primele doua testari toate rezultatele au fost negative.