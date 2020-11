Ce tradare ar fi fost. Dinamo l-a dorit pe micul Mititelu, noul patron aparut in fotbal. "Tata a discutat cu ei"

O recunoaste chiar el. Se intampla pe vremea cand era fotbalist. Noul sef al oltenilor a debutat in echipa mare a Universitatii Craiova, in 2013, pe vremea cand avea 16 ani.Acum nu mai joaca fotbal, insa vrea sa promoveze cu liderul din Liga 2 in primul esalon fotbalistic."Tatal meu a crezut foarte mult in mine ca fotbalist si a fost foarte suparat cand am renuntat. Nu stiu daca isi mai aduce aminte, dar Flavius Stoican a vrut sa ma ia la Dinamo cand era antrenor acolo.Asa imi aduc aminte. Tatal meu a discutat cu ei si au zis sa vin sa la echipa a doua a lor si sa ma antrenez cu echipa mare. Aveam 16 ani", a spus seful echipei FC Universitatea Craiova, Adrian Mititelu junior, la gsp.Noul patron al oltenilor a preluat fraiele de la tatal sau Adrian Mititelu, care a primit trei ani de puscarie cu executare intr-un dosar de evaziune fiscala.Citeste si: El este noul patron aparut in fotbal. Student la Drept, micul Mititelu este cunoscut pentru petrecerile extravagante pe care le da