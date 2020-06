Becali se razbuna pe Craiova: "Voi baga juniori in teren contra CFR-ului"

Ziare.

"O sa bag si eu juniori in teren, asa cum a facut si Craiova acum cativa ani cu Viitorul . O sa promovam tineri.Nu ma intereseaza cine ia titlul, dar vreau sa promovez tineri.CFR a jucat cu titularii in ultima etapa cu Viitorul, cand noi eram in lupta cu Hagi pentru campionat , si Craiova contra Viitorului a bagat numai tineri.Asa voi face si eu. Vreau sa le copiez strategia", a spus patronul FCSB la ProX.Meciurile la care face referire Gigi Becali au fost in sezonul 2016-2017 atunci cand Viitorul si FCSB au fost in lupta directa pentru titlul de campioana, iar la final echipa lui Hagi a terminat pe primul loc.