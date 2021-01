CFR Cluj, victorie la -10 grade. Campionii Romaniei, neinvinsi cu Iordanescu junior in Liga 1

Golul a fost marcat de Debeljuh, in minutul 72.Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 49, cand a fost eliminat Bouhenna dupa ce a primit al doilea cartonas galben.Florin Stefan (Sepsi) a fost scos cu ambulanta de pe teren, dupa ce a suferit o accidentare in repriza a doua.Sepsi: Niczuly - Deligiannidis, Bouhenna, B. Mitrea, Fl. Stefan (Nouvier '64) - Gal-Andrezly (Tincu '53), Vasvari, Tortella, Stefanescu - I. Fulop (Bajrovic '64), Dragomir (Aganovic '6). Antrenor: Leo GrozavuCFR Cluj: Balgradean (Sandomierski '46) - C. Manea, D. Ciobotariu, A. Burca, Camora - C. Deac (Itu '85), Hoban (Aurelio '56), Djokovic - V. Costache (Carnat '75), Debeljuh, Pereira (Chipciu '46). Antrenor: Edward IordanescuCartonase galbene: I. Fulop '1, Aganovic '25, Bouhenna '45, '49 / Pereira '16, Djokovic '25Cartonas rosu: Bouhenna '49Arbitri: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Radu Ghinguleac - Iulian CalinObservator: Toma CostinCITESTE SI: