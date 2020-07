Cristian Camui este noul director tehnic al Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi"

In varsta de 59 de ani, Cristian Camui activeaza de noua ani in clubul de la tarmul marii, iar de numele sau se leaga o parte insemnata din bogatul palmares al Academiei Hagi.Cu Cristian Camui pe banca tehnica, echipa U19 a Academiei Hagi a obtinut 7 trofee, castigand toate finalele sustinute: 5 titluri nationale si 2 Supercupe."Imi doresc, ca director tehnic, sa am cel putin aceleasi rezultate pe care le-am avut si ca antrenor in cadrul Academiei.Vreau sa mentinem trendul ascendent al performantelor si sa continuam, in acelasi timp, sa furnizam jucatori importanti pentru prima scena fotbalistica a tarii.Cunosc foarte bine colegii cu care voi lucra si, in acelasi timp, stiu ce ar trebui sa faca fiecare tehnician din cadrul Academiei pentru ca si eu provin din antrenor. Sunt un om activ, mi-a placut intotdeauna sa urmaresc activitatea jucatorilor, iar acum va trebui sa urmaresc si activitatea antrenorilor.Acum va trebui sa imbin munca de birou cu cea de teren. In fotbal nu poti realiza nimic de unul singur, trebuie sa lucrezi in colectivitate. La orice izbanda meritul este al intregului staff.Daca esti un bun organizator, un bun strateg si un bun conducator, atunci roadele muncii se reflecta in rezultate. Niciodata nu poti sa fii atat de puternic de unul singur, cat poti sa fii in colectiv", a declarat Cristian Camui.In afara performantelor obtinute cu echipa U19, Cristian Camui a pregatit timp de trei sezoane (2014-2017) si pe FC Viitorul II, cu care a reusit o promovare din Liga a IV-a in Liga a III-a.Cristian Camui este cel de-al patrulea director tehnic din istoria Academiei Hagi, dupa Lucian Burchel, Leo Grozavu si Alex Ortiz-Cabrera.