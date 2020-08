Dinamo a pierdut dramatic finala la juniori, in fata Viitorului, dupa lovituri de departajare

Echipa lui Hagi a fost condusa la pauza cu 2-0, insa constantenii au revenit in repriza a doua si au egalat in minutul 93, prin Louis MunteanuLa loviturile de departajare, Dinamo a ratat doua penaltyuri, in timp ce la Viitorul, doar Danuleasa nu a marcat.Este al treilea titlu consecutiv pentru FC Viitorul, care va merge in Champions League, competitie rezervata juniorilor.