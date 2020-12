Echipa lui Dragnea junior se dezmembreaza. Salarii neplatite, jucatorii pleaca rand pe rand

Echipa finantata de Stefan Dragnea este pe locul 13 in liga 2 si are sanse mici sa prinda play-off-ul.Pentru acest lucru, sefii clubului au luat decizia ca multi jucatori cu salarii mari sa li se propuna rezilierea contractelor ori micsorarea lor.Au plecat deja Barboianu, Catalin Parvulescu, se pregatesc Buleica, Adrian Voicu si Albert Voinea, fotbalistii cu salarii de peste 3000 de euro, conform unor surse Ziare.com.In plus, sunt si intarzieri salariale. Fotbalistii nu au mai luat bani de peste 2 luni si unii dintre ei se gandesc sa depuna memorii la FRF Turris Turnu Magurele a fost foarte aproape de promovarea in Liga 1 In ultimul meci din play - off, echipa fiului lui Liviu Dragnea conducea pe Rapid cu 1-0 si era deja in prima liga. A venit insa minutul 90+7, cand Jorza a egalat pentru Rapid si Turris a ramas in liga 2, promovand UTA si FC Arges.