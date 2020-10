Romania, umilita in Norvegia. Radoi: O tara intreaga a suferit o umilinta. Am aratat ca juniorii Norvegiei. Ma gandesc doar la o limitare de scor cu Austria

"Imi e rusine de rusinea dumneavoastra. Nu stiu ce mai e de spus. Imi e straniu cum noi nu am putut fi mai proaspeti. Nu pot sa remarc nimic. Imi asum responsabilitatea pentru tot ce se intampla. Este o umilinta. Nu stiu ce scuze am mai putea gasi.Sincer, ma gandesc doar la o limitare de scor cu Austria. Din punct de vedere mental am esuat. Nu am prea multe mari sperante pentru meciul cu Austria. Am aratat ca juniorii Norvegiei. O tara intreaga a suferit o umilinta", a declarat Mirel Radoi la PROX.Pentru Romania urmeaza meciul cu Austria, miercuri, in Liga Natiunilor.