Vinicius de la Real Madrid nu s-a antrenat joi dimineata din cauza unei erori la testul pentru coronavirus

"Doctorul mi-a spus ca testul nu a functionat corect. Il vom face din nou si vom primit rezultatele astazi. Nu a fost testat pozitiv, testul nu a functionat corect. Uneori pot fi erori si testul nu are nici rezultat pozitiv si nici rezultat negativ. Se poate intampla", a declarat tehnicianul Zinedine Zidane intr-o conferinta de presa.Potrivit cotidianului As, al doilea test facut a avut rezultat negativ, astfel ca Vinicius va putea fi folosit vineri.Real Madrid va intalni echipa Deportivo Alaves, vineri, pe teren propriu, de la pra 23.00, in etapa a XXXV-a campionatului Spaniei.