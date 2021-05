Ce a spus antrenorul lui Juventus dupa umilinta cu Milan

"In timpul saptamanii am vazut echipa bine, cu concentrare si mentalitate bune, o echipa pregatita sa faca un meci mare contra unei adversare directe in lupta pentru Liga Campionilor.Este greu de explicat ce s-a intamplat. Sunt multe elemente care nu au functionat. Trebuie revazut meciul si trebuie sa discut cu jucatorii. Nu ma gandesc la demisie. Am facut lucrurile cu entuziasm, dar voi continua. Cred ca pot face mai bine. Mai sunt trei meciuri , voi face tot ce pot", a declarat Pirlo.AC Milan a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Juventus Torino, in etapa a XXXV-a a campionatului italian Serie A.A marcat: Brahim Diaz '45+1, Rebici '78, Tomori '82.In minutul 58, Frank Kessie (AC Milan) a ratat un penalti, dictat pentru un hent dupa vizionarea inregistrarii fazei.Ibrahimovic a parasit terenul in minutul 66, accidentat.La gazde, fundasul Radu Dragusin nu a fost in lot, in timp ce la Milan portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva.Dupa acest rezultat si cu trei etape pana la finalul sezonului, AC Milan a urcat de pe locul 5 pe locul 3, cu 72 de puncte, la egalitate cu Atalanta, de pe locul 2. Inter, cu 85 de puncte, este deja campioana, Napoli ocupa locul 3, cu 70 de puncte, iar Juventus este pe locul 5, cu 69 de puncte.