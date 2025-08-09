Laurențiu Reghecampf, mesaj dur pentru fosta soție: "Când văd numele ei, trec mai departe"

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a surprins lumea fotbalului după ce a semnat cu Al Hilal Omdurman, echipă din Sudan.

Reghecampf a ajuns într-o zonă măcinată de un război civil și multă lume a privit această mutare ca un pas înapoi.

Anamaria Prodan, fosta soție a lui Reghecampf, s-a declarat surprinsă de această alegere:

”Îi urăm baftă în Sudan, spun și eu că toată lumea fotbalului care m-a sunat să mă întrebe ce e cu alegerea asta. Cred că este încă o treaptă mai jos coborâtă de Laurențiu. Este un antrenor foarte mare și este păcat că a ajuns aici.

Eu spun adevărul, din punct de vedere fotbalistic... Sudan. Realitatea însă este cruntă. Laurențiu Reghecampf a ajuns în Sudan. Cred că asta spune totul.

Măcar bani să ia căci fotbal nu mai există. Probabil, pentru acest lucru a ales acest campionat și îl înțeleg din punctul ăsta de vedere.

Dar repet, mare păcat de un talent așa mare, care s-a pierdut atât de repede”, a spus Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.

Laurențiu Reghecampf i-a răspuns fostei soții:

"Oamenii care nu au ce face încearcă să iasă în evidență prin alte lucruri. Eu nu vreau să răspund nimănui, că nu am interes să răspund nimănui. Fiecare este responsabil pentru ce face în viață.

Nu știu dacă este un pas înainte sau înapoi, este o provocare. Este important să revin în forță, să muncesc. Nu îmi este rușine de acest lucru și n-ar trebui să fie. Într-adevăr este o țară care are anumite probleme, dar eu am venit pentru fotbal.

Ce să-i răspund eu Anei? Nici nu știu de ce vorbește despre mine, dar e treaba ei să facă ce vrea.

Mă așteptam la acest lucru, dar nu urmăresc, când văd numele ei trec mai departe. Fiecare să-și vadă de viața lui și cred că puțin respect ar fi OK. Eu n-am comentat ce face ea în viața privată", a spus antrenorul la Fanatik.

Ads