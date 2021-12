Messi, scos din sărite la gala de acordare a Balonului de Aur! Au vrut să-i scoată soția din cadru VIDEO

Lionel Messi a câștigat pentru a șaptea oară Balonul de Aur, decizie care a stârnit multe controverse.

Dar nici argentinianul n-a fost fericit în totalitate cu ce s-a întâmplat la Paris. El a venit la gală împreună cu soția lui, Antonela, și cu cei trei copii, Mateo, Ciro și Thiago.

La un moment dat, unul dintre directorii France Football i-a cerut soției lui Messi să se îndepărteze puțin pentru a se fotografa doar cu Messi și copiii.

Lionel i-a făcut semn imediat soției să revină lângă i.

