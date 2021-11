Lumea fotbalului, dezgustată după ce Messi a câștigat Balonul de Aur: "Are cifre un pic mai bune decât Chițu de la Farul"

Lionel Messi a câștigat pentru 7-a oară Balonul de Aur. Probabil că acesta este anul în care se contestă cel mai mult alegerea argentinianului drept cel mai bun fotbalist al lumii.

Și în lumea fotbalului dn România părerile sunt împărțite. Iată ce a declarat Ion Crăciunescu la DigiSport.

”Messi, fotbalist senzațional, dar este într-o scădere. De asta mă așteptam să ia Lewandowski, mi s-a părut că ultimul an nu l-a mai găsit la aceiași parametri cu care ne-a obișnuit. A pierdut din viteză, execuția o mai are, dar nici la finalizare nu mai e.

Lewa a fost în gura porții tot timpul, om de gol și merita. Messi a luat Copa America, extraordinar (n.r.- ironic). O competiție de...”, a spus Ion Crăciunescu, la emisiunea Fotbal Club.

”Se vede un pic ciudat un jucător care în Ligue 1 are cifre un pic mai bune decât Chițu de la Farul. Messi are un gol, Chițu nu are niciunul”, a adăugat și jurnalistul Remus Răureanu.

