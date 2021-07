Ce l-a asteptat pe Messi acasa cand a revenit de la Copa America VIDEO

Ca si la alte competitii, eroul principal al sud-americanilor a fost Lionel Messi , chiar daca golul din victoria cu Brazilia a fost inscris de Di Maria.Messi s-a intors ca un erou acasa si a fost asteptat de vecini la casa pe care o are in Rosario.Fotbaslistul de 34 de ani s-a bucurat de primirea avuta si s-a lasat fotografiat cu acestia, in ciuda regulilor pandemiei, care face ravagii in America de Sud.