“Eu și soția am început să plângem” Cum a aflat Messi că nu va mai continua la Barcelona VIDEO

“E o nouă eră, o nouă experiență, dar va fi grozav” a spus el despre aventura pe care o va începe la PSG Messi a fost întrebat despre momentul în care a aflat că nu va mai continua la FC Barcelona , după 21 de ani petrecuți în Catalunia.“Tatăl meu a venit acasă. Stătuse de vorbă toată dimineața cu Laporta (n.r. – președintele Barcelonei). Când a venit acasă, mi-a spus despre ce e vorba și în acel moment m-am întristat.Apoi a trebuit să îmi fac curaj să îi spun soției. Am plâns amândoi, apoi a trebuit să le spunem copiilor. Am fost foarte triști, dar ne-am încurajat să le dăm vestea copiilor, pentru că era un moment delicat. În decembrie, noi le spusesem că o să rămânem la Barcelona . Știam cât de greu le va fi, în special lui Thiago. Apoi, știți restul istoriei. Lucrurile s-au mișcat destul de repede”.Messi este căsătorit cu Antonela și are trei copii, Thiago, Mateo și Ciro.Interviul acordat de Messi pentru BBC