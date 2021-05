S-a incheiat sezonul in play-out-ul Ligii 2. Cine a retrogradat

Pandurii Targu Jiu - Farul Constanta 1-2Petrolul - Aerostar 2-0Ripensia - Metaloglobus Bucuresti 1-0Universitatea Cluj - Comuna Recea 2-3Unirea Slobozia - CSM Resita 1-0. In urma acestor rezultate , Aerostar Bacau, Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina si CSM Resita au retrogradat in Liga 3.Unirea Slobozia si Comuna Recea vor juca un baraj de mentinere in Liga 2