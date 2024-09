Gol magnific marcat în meciul dintre Danemarca și Serbia. Rezultate din Liga Națiunilor VIDEO

Echipa naţională a Danemarcei a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională a Serbiei, într-un meci contând pentru Grupa A 4 din Divizia A a Ligii Naţiunilor.

Yussuf Poulsen a pasat pentru Albert Gronbaek, la Copenhaga, şi acesta a deschis scorul în minutul 36 al meciului cu Serbia. Golul a fost validat de VAR, iar danezii au intrat în avantaj la pauză, după o repriză pe care au controlat-o. În partea secundă Poulsen a reușit o foarfecă extraordinară şi Danemarca s-a impus cu 2-0. Elevii antrenorului interimar Lars Knudsen conduc în grupa A 4 din prima divizie a Ligii Naţiunilor cu şase puncte.

Rezultate înregistrate duminică, în Liga Naţiunilor:

Divizia A, Grupa A4: Danemarca – Serbia 2-0 (Gronbaek 36, Poulsen 61);

Divizia C, Grupa C1: Slovacia - Azerbaidjan 2-0 (Duda 22 penalti, Strelec 26);

Divizia C, Grupa C3: Bulgaria – Irlanda de Nord 1-0 (Despodov 40);

Divizia C, Grupa C3: Luxemburg – Belarus 0-1 (Gromyko 77);

Divizia D, Grupa D1: Gibraltar – Liechtenstein 2-2 (Walker 8, Scanlon 90+7 / Saglam 53, N. Hasler 90+14 penalti).

