Liga Națiunilor se întoarce cu fotbal total

Campionatele de fotbal din Europa au intrat o pauză de două săptămâni, perioadă în care jucătorii cei mai buni vor merge la echipele naționale pentru confruntările din Liga Națiunilor.

În această perioadă, atenția românilor se îndreaptă către meciul dintre Finlanda și România, dar fanii fotbalului vor putea urmări și alte meciuri tari. Totuși, pentru români interesul general va fi pentru meciul cu Finlanda, care poate fi decisiv pentru parcursul acestei generații.

Partida dintre Finlanda și România va avea loc pe 23 septembrie, de la ora 21:45, și nu prinde echipa noastră într-un moment prea bun. Dimpotrivă, România este pe ultimul loc în grupă, cu 3 puncte acumulate. Prima poziție le revine bosniacilor, cu 8 puncte, urmați de Muntenegru (7 puncte) și Finlanda (4 puncte).

Înaintea confruntării din Finlanda, echipa noastră are însă un ascendent moral față de adversari. "Tricolorii" s-au impus în luna iunie în partida tur, cu 1-0, după un gol frumos marcat de Nicușor Bancu. Mai mult, la ultimele două deplasări din Finlanda echipa noastră a reușit să câștige. Iar Finlanda nu a reușit să ne învingă niciodată în istoria recentă.

Chiar dacă l-a pierdut pe căpitanul Vlad Chiricheș, România îl are din nou la dispoziție pe Nicolae Stanciu, venit din China special pentru a-i ajuta pe tricolori. Iar atacantul Denis Alibec este într-o formă excelentă și are 4 goluri marcate pentru Farul.

Analizând cotele la pariuri sportive, putem vedea că bookmakerii se așteaptă la un meci echilibrat. Astfel, victoria gazdelor are cota 2.25, cea a "tricolorilor" are 3.40, iar egalul are cota 3.15. Mai mult, se anticipează un meci cu puține goluri, motiv pentru care cota pentru sub 2.5 este 1.73, iar cea pentru peste 2.5 este 2.14. Scorul cel mai probabil în viziunea bookmakerilor este 1-1, pentru care se oferă cota 6.00.

Italia - Anglia, reeditarea finalei EURO 2020

Pe lângă meciul României, în această săptămână este programat și un alt duel de top, între Italia și Anglia. Reeditarea finalei de la EURO 2020 va avea loc așadar vineri, de la ora 21:45.

La ultima întâlnire dintre cele două echipe, din iunie 2022, scorul a fost 0-0, dar italienii rămân cu amintiri excelente de la partida de pe 11 iulie 2021, când au reușit să câștige finala EURO 2020 tocmai pe stadionul Wembley.

Ambele echipe nu traversează însă o formă prea bună. Spre exemplu, Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022, iar de atunci rezultatele au fost mai degrabă negative. La ultima partidă disputată, în iunie 2022, a pierdut în deplasare cu Germania cu 5-2, în Liga Națiunilor. În principiu, echipa are probleme în apărare, așa cum s-a putut observa și la amicalul cu Argentina, pierdut cu 0-3, tot în iunie.

Nici englezii nu stau mai bine și vor să dea uitării eșecul de coșmar de la ultimul meci, disputat pe teren propriu împotriva Ungariei, în care vecinii noștri s-au impus cu 4-0. A fost un dublu coșmar pentru britanici, care tot în iunie pierduseră și în deplasare cu Ungaria, însă doar cu 1-0.

Bookmakerii anticipează un meci echilibrat, motiv pentru care Italia are cota 2.85 să câștige, egalul are cota 3.05, iar succesul englezilor are 2.65. Tocmai din acest motiv, poate fi luat în calcul un pariu pe goluri, iar o selecție interesantă este că Ambele echipe vor înscrie și se vor marca peste 2.5 goluri, la o cotă de 2.43.

Germania - Ungaria: Produc maghiarii un nou șoc?

Tot vineri de la ora 21:45, în aceeași grupă din Liga Națiunilor este programat și duelul dintre Germania și Ungaria. În clasament, Ungaria este pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de Germania (6 puncte), Italia (5 puncte) și Anglia (2 puncte).

Maghiarii sunt surpriza competiției după cele două victorii cu Anglia și remiza din meciul tur cu Ungaria și sunt gata de un nou meci mare. Germania a arătat slăbiciuni în ultima perioadă când a întâlnit echipe mai mici, dovadă fiind și eșecul cu Macedonia de Nord.

Forma în care se află nemții nu este nici ea din cale afară de bună. Pe lângă victoria din ultimul meci cu Italia, scor 5-2, Germania venea după o serie de patru remize la rând. Ce-i drept, echipa nu a mai pierdut în ultimele 13 meciuri, iar ultimul eșec datează de la EURO 2020, din confruntarea cu Anglia.

La pariuri, Germania este clar favorită și are cota 1.24 să câștige. Egalul are cota 6.00, iar succesul maghiarilor are cota 12.50. O selecție ce merită privită cu atenție este că ambele echipe marchează și se înscriu peste 2.5 goluri în meci, selecție cotată cu 2.20. Foarte bună este și cota pentru pariul Ungaria nu pierde (X2): 3.85.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

